Суды начали отправлять "магов" на экспертизу

Суды нашли юридически безупречный способ развеять магию различных ведьм, чародеев, колдунов и прочих примкнувших к ним ясновидящих. Граждан-волшебников отправляют на экспертизу. Кому не удается доказать свои невероятные способности, того судят как обычного мошенника.

Как сообщила в своем телеграм-канале руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева, Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении "чародейки" Зульфии Ш.

В мае прошлого года Зульфия на улице Дыбенко подошла к женщине и сказала, что на нее и ее семью наложена порча. К счастью, Зульфия может ее снять, но тут без обряда не обойтись. Потерпевшая поверила. А кто бы не поверил?

Женщины поднялись в квартиру потерпевшей, где для обряда потребовались ювелирные украшения, деньги и яйцо. Дальше, все было завернуто в полотенце, с которым Ш. и скрылась, причинив доверчивой даме ущерб на 115 тысяч рублей.

"В процессе подсудимая заявила, что действительно обладает даром. Поведала суду, что видит наговор и порчу. Если после прочтения молитв на бумаге появляются символы, значит, однозначно порча. А если в желтке яйца видится черный цвет, то это вообще мертвая черта, - рассказывает Дарья Лебедева. - Суд все выслушал и... отправил Ш. на психиатрическую экспертизу".

Эксперты помогли: Ш. с улыбкой призналась, что хотела ввести в заблуждение суд, убедив молодую и красивую судью в своем даре, хотя это всего лишь "цыганский способ заработать". Призналась, что взяла у потерпевшей ювелирные украшения и попросила 5 тысяч рублей, поскольку в шкатулке была и бижутерия. "Дара у меня нет, не думала, что суд назначит экспертизу", - пояснила подсудимая экспертам.

"Шах и мат от суда", - подчеркнула Дарья Лебедева. Суд признал женщину виновной в мошенничестве.

"Сейчас деятельность экстрасенсов, магов и т.п. находится в "серой зоне", хотя попытки урегулировать предпринимаются уже на протяжении более десяти лет, - сказал "РГ" адвокат, член Ассоциации юристов России Рустам Губайдуллин. - Для оценки "магических" услуг с точки зрения уголовного закона нужно понимать, что такая деятельность является ненаучной и субъективной, не имеет конкретных внешне выраженных результатов".

Женщина пояснила экспертам, что дара у нее нет, просто она хотела напугать молодую судью.

Например, поясняет адвокат, результатом оказания юридических услуг является появление какого-нибудь документа или участие в суде. Но как доказать, что колдун снял порчу и результат достигнут? Естественно, раз все тайное пока остается тайным, таким положением активно пользуются мошенники.

Тем не менее правоохранительные органы сегодня активно нарабатывают практику. И различные чародеи один за другим получают обвинительные приговоры.

В том же Санкт-Петербурге недавно была осуждена Валентина Б., 1947 года рождения. Ведьма со стажем. Тоже обещала снять порчу, а в итоге уносила деньги. Интересно, что с 1968 года она уже восемь раз привлекалась к уголовной ответственности. И сейчас в суде слушается еще одно дело против нее. Это вдобавок к тому, что уже рассмотрено.

По словам Рустама Губайдуллина, вероятность возбуждения уголовного дела на колдунов и колдуний зависит от ряда факторов. Например, если есть целая группа потерпевших, это уже признак того, что человек активно промышляет магией лжи.