Теракт в «Крокусе»:  Мужчина на плечах вынес инвалида из горящего зала

Во время теракта в "Крокусе" многие посетители совершили героические поступки. В частности, Зайпулла Магомедов, который на плечах вынес инвалида из горящего концертного зала.

"Они поджигали зал, огонь начал очень быстро распространяться. Буквально пара минут - стало ясно, что надо спасаться всем", – цитирует РЕН ТВ Магомедова.

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В этот момент Магомедов увидел, что упал парень-инвалид. Пожилой отец не смог поднять его в одиночку, тогда на помощь пришел Зайпулла.

"Я взял парня на плечо, потому что бежать вдвоем под руку - сильно дольше и тяжелее. А было уже сильное задымление, дышать было тяжело. Я задержал дыхание", - рассказал Магомедов.

Также он помог выбраться еще одной девушке, которой стало плохо, а затем, выведя их, и другим зрителям.

Ранее сообщалось, что следователи установили личности 134 жертв теракта в «Крокусе».