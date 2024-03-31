Бастрыкин поручил завести уголовное дело после нападения на медиков в Ишиме

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело по факту нападения мужчины на медиков в региональной больнице. Об этом пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

В СК уточнили, что накануне мужчина с ножницами напал на пациентов и медиков в больнице в Тюменской области. Его удалось обезвредить и передать сотрудникам полиции, никто не пострадал.

В пресс-службе отметили, что организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в ГБУЗ ТО «Областная больница N4» в Ишиме неадекватный мужчина набросился с ножницами на женщину-медика. Она стала отбиваться и звать на помощь.

На крики врача в больничный коридор вышел мужчина в белом халате и сразу же попытался отобрать ножницы у нападавшего. В происходящее вмешался еще один доброволец, вдвоем медики опрокинули злоумышленника на пол и обезвредили его.