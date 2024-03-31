В Нижегородской области объявили в розыск напавших на курсанта школьниц

Полиция города Бора Нижегородской области разыскивает школьниц, которые в пьяном виде напали на морского курсанта, распылив в глаза перцовым баллончиком. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

«Они [восьмиклассницы] обозвали [курсанта] кем только можно, били по лицу, расцарапали шею и в конце распылили перцовый баллон прямо в глаза», — отмечается в сообщении со ссылкой на пострадавшего.

Помощь курсанту оказали прохожие, которые помогли ему промыть глаза и доехать до больницы, а также вызвали полицию. При этом степень ожогов уточняется, пострадавший может потерять зрение.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео пожара на турбазе «Водолей» в Краснодарском крае. Проживающие в загоревшемся здании были эвакуированы.