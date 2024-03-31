Родители участника нападения на «Крокус» выразили соболезнования

Родители одного из участников теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приносят соболезнования родственникам погибших. Об этом они рассказали корреспонденту РИА Новости.

«Я приношу свои соболезнования матерям, сестрам погибших, пострадавшим людям. Не верю, что мой сын мог это сделать», — сказала Гульракат Мирзоева.

Слова соболезнования выразил и ее супруг Барот Мирзоев.

«Я приношу свои соболезнования отцам и матерям, родственникам и близким», — отметил он.

Разговор с корреспондентом прошел в доме Мирзоевых в Таджикистане. Он расположен в 35 километрах от Душанбе.

Ранее об отношении к устроившим теракт в «Крокус Сити Холле» рассказала вторая жена отца Мухаммадсобира Файзова (также внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Кумри Сафарова. Она подчеркнула, что лично видела его только в детстве и сейчас с ним не общается.