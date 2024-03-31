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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве в парикмахерской в Москве

Сотрудники полиции по горячим следам задержали на Чертановской улице мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого в парикмахерской. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Задержан подозреваемый в убийстве в парикмахерской в Москве
© РИА Новости
"При отработке жилого сектора полицейскими по горячим следам на улице Чертановской был задержан подозреваемый в совершении преступления", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту убийства в парикмахерской на Чертановской улице. По данным следствия, мужчина ударил ножницами в шею своего знакомого.

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Москва
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