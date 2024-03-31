Двое подростков ушли в лес и пропали без вести в Уфе

Двое подростков 13 и 14 лет в субботу ушли в лес и пропали без вести в Башкортостане. Об этом 31 марта сообщается на странице Следственного комитета России в соцсетях.

© Парламентская газета

Информацию о ходе расследования уголовного дела представят в центральный аппарат ведомства. Школьники ушли из дома и пропали в Уфе вблизи детского оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева. На данный момент связь с ними отсутствует.

Родители обратились в правоохранительные органы. Во время организованных поисковых мероприятий местные жители нашли рюкзаки подростков в лесном массиве вблизи реки Белой.

В настоящее время следователи и криминалисты регионального управления СК совместно с полицейскими, экстренными службами и добровольцами продолжают поиски пропавших в районе их исчезновения. Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.