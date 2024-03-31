Охранники комплекса «Крокус Сити Холл» всеми силами пытались спасти людей, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

По данным газеты, сотрудники службы безопасности отреагировали моментально. Как только они услышали выстрелы, то сразу же пропустили в здание всех посетителей и указали им пути эвакуации.

В дальнейшем мужчины делали все возможное для спасения гостей комплекса. Алим Кошеваров, 42-летний уроженец Белоруссии, бросился на помощь людям, столпившимся в углу. Террористы расстреляли его в упор, 29 марта он скончался в Боткинской больнице.

Вадим Кулик, также белорус, выводил посетителей из горящего концертного зала. Ему удалось спасти многих людей. Несмотря на страшные ожоги, он ходил снова и снова. И так и остался в зале. Власти обратились к его брату с просьбой прибыть на опознание.

Десятки людей спас охранник Алексей Осанушков. Когда он вспоминает о погибших коллегах, то на его глазах появляются слезы.

Сотрудники охраны, пожелавшие остаться неизвестными, рассказали, что не имеют право брать боевое оружие на массовые мероприятия. В их задачу входит обеспечение порядка, пресечение нарушение с помощью разрешенных спецсредств.