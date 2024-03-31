Мачеха Файзова* рассказала о визите полиции

Кумри Сафарова, мачеха обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобира Файзова* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) рассказала, что полицейские пришли в их квартиру в четыре часа утра 23 марта. Об этом пишет РИА «Новости».

Сафарова сообщила стражам порядка, что является второй супругой Закирджона Файзова, отца Мухаммадсобира, живет с ним 16 лет. Она добавила, что младший Файзов не является ее сыном.

По ее словам, она, ее муж и племянник видели вечером в интернете видео стрельбы в «Крокусе», но в роликах не было информации об ее пасынке. Она добавила, что узнала о причастности молодого человека к теракту от правоохранителей.

Женщина заметила, что находилась на кухне, готовила завтрак: «у нас же Рамадан, надо кушать в четыре часа». В этот момент и раздался стук в дверь. Она добавила, что всю семью доставили в отделение.

Напомним, что теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Погибли 144 человека, свыше ста были госпитализированы. В настоящее время список пострадавших растет — люди обращаются к медикам с жалобами на травмы различной степени тяжести, депрессию.

*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.