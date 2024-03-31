Утечка пропана из грузового автомобиля произошла на Боровском шоссе. Об этом в воскресенье, 31 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

Инцидент случился в районе дома 2А корпус 4. Сотрудники оперативных служб уточняют обстоятельства произошедшего и информацию о пострадавших.

— Движение по дублеру Боровского шоссе перекрыто, — говорится в сообщении.

Движение транспорта на участке дороги, где произошла утечка, не затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне два человека погибли в результате аварии с участием автомобилей Volkswagen и «ГАЗель» в Новой Москве. ДТП произошло на 84-м километре Калужского шоссе.