В МВД заявили, что террористами в «Крокусе» могли управлять с помощью чипов

Советник министра внутренних дел России Владимир Овчинский в эфире Первого канала заявил, что террористами в концертном зале «Крокус Сити Холл» управляли с помощью вшитых чипов. Об этом сообщает Telegram-канал «Ленты.ру».

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Овчинский полагает, что террористам «отключили сознание». Генерал-майор уверен, что с помощью нейробиологии можно управлять людьми.

«В комплексе действовали психотропные вещества, нейропсихологическое это самое… программирование! И, возможно, это покажет экспертиза: чипы вставлены!» — поделился Овчинский.

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Он добавил, что за терактом в «Крокус Сити Холле» стоит не «какая-то группа псевдо-ИГИЛа», а западные спецслужбы, ведь только им под силу использовать чипы для управления террористами.

До этого филиал террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) опубликовал отчет, где изложил свою версию происшедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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