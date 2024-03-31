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МЧС: в Башкирии в результате пожара погибла семья

В селе Железнодорожный республики Башкортостан произошёл пожар, в результате которого погибли: мать, её двухлетняя дочь, годовалый сын и дедушка. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

МЧС: в Башкирии в результате пожара погибла семья
© РИА Новости

По информации министерства, возгорание произошло в жилом доме, пожар также охватил баню и два автомобиля.

«Причину произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что трое детей погибли при пожаре в частном жилом доме в Алтайском крае.

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