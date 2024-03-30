Установлены 134 личности погибших в теракте в «Крокусе»

Следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили в Следственном комитете.

«На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта. По другим, пока неустановленным погибшим, проводятся генетические экспертизы», — говорится в сообщении.

Подросток, спасавший людей в «Крокусе», отказался от миллиона рублей

Ранее число пострадавших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 551.