В Москве произошел пожар в 19-этажном доме
Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на Озерной улице в Москве. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным источника, очаг находился в трехкомнатной квартире. Горели личные вещи, мебель. Пламя распространилось на 25 квадратных метров.
Находившийся внутри жилец самостоятельно выбрался на козырек подъезда, откуда его сняли спасатели.
В доме перестал работать лифт, он застрял между пятым и шестым этажами Помощь запросили жильцы восьмого этажа, которые остались на лестничной клетке.
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Сейчас открытое горение ликвидировано.
Погибших нет. По словам источника, пострадал один из жильцов дома. Врачи осмотрели его и увезли в НИИ Склифосовского.
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