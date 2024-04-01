В США из-за стрельбы в ресторане погиб человек

Стрельба в ресторане американского города Нэшвилл в штате Теннесси унесла жизнь одного человека, несколько получили ранения. Об этом в воскресенье сообщило местное отделение полиции на своей странице в X (ранее Twitter).

"Следователи работают над выяснением мотива, который побудил стрелявшего открыть огонь во время воскресного бранча, - говорится в сообщении. - Один человек убит, еще несколько получили некритичные ранения".

Отмечается, что стрельба произошла примерно в 15:00 по местному времени (23:00 мск) в пасхальное воскресенье 31 марта. Подозреваемый скрылся с места преступления на автомобиле, ведутся его поиски. По данным американских СМИ, он ранил до пяти человек.