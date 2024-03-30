Пожар на крыше МГТУ имени Баумана локализован

Пожарные локализовали возгорание на кровле МГТУ имени Баумана в Москве, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. По данным ведомства, огонь вспыхнул на чердаке четырехэтажного здания в Бригадирском переулке, пламя охватило площадь 40 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

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В 12:35 пожар был локализован, проводятся работы по полной ликвидации пожара. Пострадавших нет, обстановка на месте спокойная, — сообщили в МЧС Москвы.

Сообщение о пожаре в центре Москвы поступило спасателям в 11:31 мск. Загорелся корпус МГТУ, находящийся на реконструкции. В здании, построенном в конце XIX века, раньше находилась химическая лаборатория Императорского Московского технического училища.

Очевидцы сняли горящий корпус университета на видео. На кадрах видно пожар на крыше, из чердака валит густой серый дым. По данным оперативных служб, людей эвакуировали из здания.

Ранее в Новой Москве загорелся супермаркет одной из крупных торговых сетей. По данным МЧС, пожар случился утром 28 марта в магазине на Калужском шоссе. Возгорание началось со стены, впоследствии огонь перекинулся на крышу. Пламя охватило площадь 80 квадратных метров. Никто не пострадал, в момент пожара в здании не было людей.