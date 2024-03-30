Россиянин застрял в аттракционе по ловле денег

В Сочи 18-летний молодой человек застрял в аттракционе по ловле денег, ему потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает МЧС России.

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По информации МЧС, юноша опустил руку в развлекательный аттракцион, чтобы поймать купюры, однако его конечность застряла в проеме между цепями.

На помощь молодому человеку прибыли сотрудники экстренных служб. Спасатели освободили руку молодого человека с помощью слесарного инструмента. Сообщается, что медицинская помощь в результате произошедшего ему не понадобилась.

До этого в Тульской области полуторагодовалый мальчик застрял пальцем в металлическом диске от сушилки для полотенец. Родители ребенка не смогли сами убрать его, поэтому обратились за помощью к спасателям, которые освободили пальцы ребенка при помощи ручного инструмента, предназначенного для резки или сверления предметов.