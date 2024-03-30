Во Внуково найдена записка с террористическими угрозами
Записка с угрозами террористического характера найдена в помещении многофункционального центра (МФЦ) в поселке Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, записка была оставлена неизвестным на столе.
В ней сказано: "Я террорист, по-хорошему уйдите из МФЦ, иначе в живых не останетесь".
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Все посетители МФЦ, а также расположенных в том же здании кафе и магазинов эвакуированы. Новость дополняется.
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