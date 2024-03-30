Журналисты нашли предполагаемый счет спонсоров теракта в «Крокусе»

Журналисты РИА Новости обнаружили криптокошелек, с которого, предположительно, спонсировался теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Уточняется, что номер телефона, связанны с кошельком, был найден в одном из Telegram-каналов, связанным с организацией «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, признана террористической организацией в России и запрещена) . По данным агентства, 22 марта, когда был совершен теракт, с криптокошелька перевели сумму, примерно равную половине той, что обещали террористам.

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После дня теракта никакие операции с этим криптокошельком не осуществлялись. Кроме того, отмечает агентство, в Telegram-канале, который собирал средства для напавших на «Крокус» террористов, до этого фигурировала банковская карта, выпущенная в США.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след.