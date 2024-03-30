Подтопления вешними водами зафиксированы в 18 российских регионах

В 18 российских регионах началось половодье. Как сообщает МЧС, подтоплены почти 900 дворов, 57 мостов и 30 участков дорог. Чтобы не допустить масштабного разлива рек, спасатели проводят подрывы ледовых полей, передает «МИР 24».

С начала весны специалисты провели работы более чем на 100 участках акваторий. Распилено свыше 300 километров ледового панциря, еще около двух тысяч километров льда разрушено с помощью ледоколов. Выявлять опасные участки, где могут образоваться заторы, помогают беспилотники. Также дроны следят за приростом уровня воды в реках. На основе этих данных разрабатываются модели подтоплений, которые позволяют минимизировать последствия паводка. В некоторых регионах половодье уже входит в активную фазу.

«Сегодня на контроле ГУ МЧС России по Оренбургской области 19 подтопленных участков и один жилой дом. Также ряд участков на контроле муниципальных служб. По ситуации ведется реагирование», – заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Ситников.

Спасатели эвакуируют людей, чьи дома ушли под воду. Также откачивают ее из затопленных подвалов, дворов и улиц. Кроме этого, специалисты чистят сливные желоба и системы водоотвода. Всего в Оренбургской области на контроле МЧС 257 поселков, которым угрожают подтопления.