"Центрэнерго": Змиевская теплоэлектростанция полностью уничтожена

Змиевская теплоэлектростанция полностью уничтожена в результате ракетного удара, который нанесли Воздушно-космические силы России 22 марта. Об этом заявили в украинском "Центрэнерго".

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"Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного – до значительного. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования", - заявили в компании.

В "Центрэнерго" также добавили, что не располагают возможностью строить какие-либо прогнозы по восстановлению электростанции, в том числе насчет необходимых сумм или времени на это.

Змиевская теплоэлектростанция является ключевой для трех регионов востока Украины - Харьковской, Сумской и Полтавской областей, покрывая значительную долю энергопотребления этих регионов. Номинальная электрическая мощность Змиевской ТЭС составляла 2200 МВт. До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что под удары Вооруженных сил РФ попали Каневская и Днестровская ГЭС.