Следствие завершило работу на месте теракта в «Крокусе»

Органы следствия завершили работу на месте теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

© Lenta.ru

Следователи покинули «Крокус» около 21:30 по московскому времени.

Днем в пятницу для проведения следственных мероприятий в концертный зал привозили фигурантов дела. В частности, в «Крокус» доставляли Рачабализода Саидакрами (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг).

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека.