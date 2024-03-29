Мэрия Белгорода опровергла информацию о комендантском часе в регионе
Власти Белгорода назвали фейком распространяемую в сети информацию о том, что на территории Белгородской области вводится комендантский час. Об этом пишет Telegram-канал мэрии Белгорода.
Сообщается, что власти региона не размещали подобной информации и не публиковали соответствующих документов.
Также в мэрии призвали местных жителей доверять только официальным источникам.
Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что около четырёх тыс. жилых помещений повреждено в городе с начала года.