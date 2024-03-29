Мэрия Белгорода опровергла информацию о комендантском часе

Власти Белгорода назвали фейком распространяемую в сети информацию о том, что на территории Белгородской области вводится комендантский час. Об этом пишет Telegram-канал мэрии Белгорода.

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Сообщается, что власти региона не размещали подобной информации и не публиковали соответствующих документов.

Также в мэрии призвали местных жителей доверять только официальным источникам.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что около четырёх тыс. жилых помещений повреждено в городе с начала года.