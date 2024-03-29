ФСБ России пресекла деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали теракт в Ставропольском крае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным агентства, задержанные планировали совершить теракт «путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края».

«Следственным отделом УФСБ России по региону возбуждено уголовное дело по части первой статьи 30, пункта "a" части второй статьи 205 ("Террористический акт") УК РФ», — говорится в тексте.

Отмечается, что по месту жительства задержанных были обнаружены и изъяты «составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы».