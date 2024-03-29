ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае в месте массового пребывания людей, его готовили трое граждан одной из стран Центральной Азии.

Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края", - отметили в ЦОС.

У задержанных по месту проживания изъяли составные части самодельного взрывного устройства, химические вещества и поражающие элементы.

Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).