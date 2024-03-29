На Байкале в трех километрах от берега под лед провалилось авто с россиянами
В Иркутской области близ поселка Сарма под лед озера Байкал провалился автомобиль с двумя россиянами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.
По данным службы, в машине находились два человека — водитель и пассажирка. Выбраться из-подо льда удалось лишь мужчине. О его состоянии не сообщается.
«Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России подняли тело (...) и передали полицейским», — рассказали в спасательной службе.
В МЧС отметили, что при съезде на озеро были размещены запрещающие знаки.
Это уже второй подобный случай с начала года — в конце января машина с туристами также провалилась под байкальский лед.
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