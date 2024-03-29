В Белгороде с начала года ВСУ повредили до четырех тысяч домов

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что с начала 2024 года в городе повреждены около четырех тысяч жилых помещений, а всего с начала специальной военной операции — порядка пяти тысяч. Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

© Газета.ру

«В Белгороде на сегодняшний день пострадало около пяти тысяч жилых помещений с момента начала СВО, причем до 30 декабря 2023 года их было менее одной тысячи», — сказал Демидов.

До этого Демидов сообщил о восстановлении электроснабжения города после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он добавил, что без света оставались почти 5 тысяч жителей Белгорода.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что в ходе утренней атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район пострадали как минимум пять человек. В результате атаки в Белгороде получили повреждения более 30 квартир в шести многоэтажных домах, а также спорткомплекс «Белгород Арена» и 10 автомобилей. Также повреждения получила линия электропередачи.