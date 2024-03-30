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К стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла» вызвали кинологов

Кинологи с собаками проверяют стихийный мемориал рядом со зданием подмосковного «Крокус Сити Холла», передает РИА Новости. 30 марта архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов) отслужит заупокойную литию на месте трагедии спустя девять дней после террористического акта.

К стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла» вызвали кинологов
© Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее родители задержанного за теракт в «Крокус Сити Холле» Далержана Мирзоева рассказали, что последний раз в телефонном разговоре накануне атаки он высказывал недовольство работой в России и собирался вернуться на родину. Ничего подозрительного в его поведении близкие не заметили.

Директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова ранее рассказала, что уроженцы Таджикистана едут в Россию из-за социально-экономической необеспеченности, а нуждающихся в средствах легко вербуют террористические организации. Она напомнила, что у подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» была финансовая мотивация.

Журналисты нашли предполагаемый счет спонсоров теракта в «Крокусе»

28 марта Басманный районный суд Москвы арестовал девятого фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале. Им оказался уроженец Таджикистана Лутфуллои Назримад. Его заключили под стражу до 22 мая 2024 года. Его адвокат Маргарита Хорева рассказала, что он частично признал свою вину.

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