Дрон врезался в многоэтажный дом в Белгороде

Украинский дрон врезался в многоэтажный жилой дом в Белгороде. Об этом сообщает Telegram-канал БелПлюс.

Сообщается, что происшествие случилось на улице Щорса. К месту падения дрона прибыли оперативные службы.

До этого Министерство обороны РФ сообщило о сбитом дроне в Белгородской области.

Кроме того, в Министерстве обороны сообщили, что за ночь силы ПВО сбили 15 украинских снарядов над Белгородской областью. Речь идет о снарядах реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 «Вампир».

До этого российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 131 беспилотник ВСУ.

В общей сложности с начала специальной военной операции (СВО) российская армия уничтожила 17 483 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечается в отчете министерства обороны РФ.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.