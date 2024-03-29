Житель Зеленограда напал на полицейского в кафе

В Зеленограде 35-летний местный житель напал на полицейского, приехавшего его усмирить. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в пятницу, 29 марта.

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По ее словам, инцидент произошел 23 февраля в одном из кафе. Посетитель вел себя вызывающе, из-за чего персонал вызвал полицию. На появление стража порядка мужчина отреагировал агрессивно и напал на полицейского.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемого задержали, в ходе допроса он признал вину.

Следователи изучили записи камер видеонаблюдения, а также провели ряд экспертиз. Вина фигуранта полностью доказана.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд, — резюмировала Иванова.

Похожий инцидент произошел на Севастопольском проспекте. 33-летний мужчина начал вести себя неподобающе возле кафе. На место прибыли стражи порядка, однако возмутитель спокойствия напал на полицейского.