Умер спасавший людей из «Крокуса» мужчина

Карен Енгибарян, который приехал в горящий «Крокус Сити Холл» по просьбе друга и помогал людям эвакуироваться, скончался в больнице. Об этом «РИА Новости» рассказал Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской апостольской церкви Ованес Минасян.

Он отметил, что Енгибарян был прихожанином Армянского храма в Москве. Во время теракта в «Крокусе», по словам Минасяна, ему позвонил друг и попросил помощи, поскольку его мать находилась в концертном зале.

«Она, к сожалению, умерла, ее похоронили вчера. Когда Карен приехал в "Крокус", начал помогать уже всем, по ситуации: куртку отдал человеку, который мерз на улице, и бросился в само здание, помогал людям выходить из помещений. Он там долго находился, наглотался дыма, там уже пожар начался. А когда вышел, без куртки, простудился», — рассказал он.

Дома Енгибарян оказался только под утро, там ему стало хуже. На второй день его жена вызвала скорую, но спасти мужчину не удалось, он умер в больнице. Причиной смерти стали угарный дым, которым он надышался в «Крокусе», и недомогание на фоне простуды.

«Ему было 35 лет, он был такой добряк, чуть полненький по фигуре, любил пошутить, душа компании, очень скромный. То, что сделал Карен — это зов сердца. Людям нужно помогать. Он увидел, что происходит трагедия, много детей, женщин. Он как мужчина, естественно, посчитал своим долгом, что нужно помочь женщинам и детям спастись», — добавил Минасян.

Отпевание Енгибаряна пройдет 30 марта в Армянском храмовом комплексе, а похороны состоятся на Химкинском кладбище.