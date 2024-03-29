Умер спасавший людей из «Крокуса» мужчина

Скончался Карен Енгибарян, который в ночь теракта в «Крокус Сити Холле» помогал в спасении пострадавших. Об этом сообщает Союз армян России.

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Уточняется, что мужчина 35 лет в ночь трагедии оказался недалеко от концертного зала. Он помогал людям выбраться из здания и отводил их к медикам.

Енгибарян надышался угарным газом, подхватил простуду, и попал в больницу с высокой температурой. Врачам не удалось спасти пациента.

Ранее сообщалось, что еще один из пострадавших в теракте умер в больнице. Общее число погибших увеличилось до 144 человек, передает «Радиоточка НСН».