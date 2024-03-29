Выживший в теракте в «Крокусе» рассказал, что заметил пулю в спине наутро

Организатор концертов Дмитрий Сараев, получивший ранение во время теракта в «Крокус Сити Холле», рассказал газете Financial Times, что только на следующий день узнал, что в его спину попала пуля. По словам Сараева, первые выстрелы он услышал, когда в вестибюле концертного зала была длинная очередь из зрителей.

Сараев обернулся и увидел, как группа людей, находившихся позади, начала пригибаться и бежать в его сторону, а затем дальше в зал.

«Мы все понимали, что происходит что-то плохое. Это был огонь из автоматов», - рассказал он.

Позже Сараев вместе с толпой забежал в коридор, оказавшийся тупиком. Толпа отнесла мужчину к стене, когда пришли террористы и начали стрелять по людям.

«Пули летели повсюду», - вспомнил он, подчеркнув, что люди «падали рядами».

Затем Сараев почувствовал сильный удар в спину и решил, что это был какой-то обломок.

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Толпа в итоге пробила стеклянные стены тупика, Сараев выбрался из здания и уехал домой на общественном транспорте.

Следующим утром он заметил дыры в своей одежде и отправился на рентген. Обследование показало, что в его спине застряла пуля длиною в два сантиметра. Врачи пришли к выводу, что ранение произошло в результате рикошета, пуля встала параллельно позвоночнику на глубине в 12 сантиметров.

Теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в здании.

В списке жертв теракта, опубликованном МЧС, 143 имени, ранения и различные травмы получили более 180 человек.

Четверо исполнителей теракта арестованы. Также суд арестовал их предполагаемых сообщников.