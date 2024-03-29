Специалисты не смогли пробурить четвертую скважину на руднике «Пионер»

В МЧС сообщили о неудаче специалистов, пытавшихся пробурить четвертую скважину на руднике «Пионер» в Амурской области. Под завалами, где случилось обрушение, уже полторы недели находятся рабочие, специалисты пробурили на месте уже три скважины.

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«Четвертая скважина по итогам бурения в расчетную точку не вышла из-за горно-геологических условий», - сообщает Life.

В МЧС также сообщили, что место проведения аварийно-спасательных работ посетили родственники заблокированных под завалами горняков. К месту происшествия приехали семьи 11 из них.

В пятой скважине удалось дойти почти до половины - 143 метра из расчетных 295, а в шестой специалисты достигли отметки в 157 метров из 315.

Пробуренные ранее скважины оказались почти полностью затоплены. В них, помимо воды, обнаружили лед и ил. Директор рудника решением Благовещенского городского суда заключен под стражу, он обвиняется в нарушении норм безопасности.