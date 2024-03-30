Роскомнадзор проверит организаторов петербургской вечеринки в день траура

Организаторов и участников премии «Репутация» в Санкт-Петербурге проверят. Проведение вечеринки в день траура 24 марта, в частности, вызвало недовольство певицы Милены Дейнеги, передает Telegram-канал Shot.

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Премия «Репутация» вручается ежегодно широкому кругу лиц, проявивших себя в бизнесе, общественной деятельности, медицине, моде, управлении и культуре. По словам Дейнеги, мероприятие должно было пройти в ресторане «Магадан». На нем присутствовало около сотни человек, в их числе была ее коллега по цеху певица Анна Калашникова. Гости церемонии приходили в ярких костюмах, одна из участниц нарядилась куклой Барби.

Проведение увеселительного мероприятия в день траура Дейнега назвала кощунством.

«От рук террористов погибли люди. Кого-то спасали в больницах. Кого-то еще искали под завалами. Мы стояли в церкви, ставили за них свечки и плакали. А эти бесчеловечные твари устроили пляски на костях», — высказалась Дейнега.

Ее саму пригласили на церемонию в качестве продюсера, но артистка отказалась. Увидев фотографии участников церемонии в соцсетях, она пожаловалась в Роскомнадзор и администрацию Санкт-Петербурга.

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