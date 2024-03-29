Умер еще один гражданин Беларуси, пострадавший при теракте в «Крокусе»

Из-за полученных пулевых ранений во время теракта в «Крокус Сити Холле» погиб еще один гражданин Белоруссии Алим Кошеваров. Об этом сообщили в посольстве республики в РФ. Ранее сообщалось, что о двух погибших гражданах.

«Посольство Беларуси в России с прискорбием сообщает о смерти гражданина Беларуси Алима Иосифовича Кошеварова, 1981 года рождения, получившего многочисленные пулевые ранения во время чудовищного террористического акта», — сообщило посольство.

Заявление опубликовано в telegram-канале.

Ранее посольство сообщало о двух погибших белорусах из-за нападения террористов. Для идентификации тел у родственников уже брали образцы ДНК.