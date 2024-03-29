Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 382

Число пострадавших при террористической атаке на «Крокус Сити Холле» увеличилось до 382 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф. По его данным, большинство пострадавших получило амбулаторную помощь.

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По уточненным данным, пострадали 382 человека, включая 9 детей. Большинству, 217 пострадавшим, оказана амбулаторная помощь. Ранее 165 человек были госпитализированы, 96 из них уже выписаны, — уточнил собеседник агентства.

Вечером 22 марта группа вооруженных автоматами мужчин в камуфляже ворвалась в фойе концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске и открыла огонь по людям. После террористы устроили поджог и скрылись на белом автомобиле Renault. Четверых подозреваемых в совершении теракта задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.