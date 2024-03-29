Оказавшаяся на задымленной лестнице в «Крокусе» рассказала о спасении

Посетительница «Крокуса» Екатерина Сырина, которая оказалась на задымленной лестнице, рассказала о судьбоносной встрече. Ее слова приводят «Известия».

«Я поняла, что задыхаюсь, понимаю, что улетает сознание. Я стала чувствовать, что кто-то из людей упал. Я думала, что я умру уже», — вспомнила очевидица.

В самый критический момент ей встретился мужчина, который поделился бутылкой воды, чтобы можно было намочить какую-либо ткань и дышать через нее, рассказала женщина. По ее словам, после теракта ей не удалось найти того, кто ей помог.

СК: задержан еще один подозреваемый по делу «Крокуса»

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в здание «Крокуса» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта стали 140 человек, пострадали 360 человек. Пропавшими без вести числятся 95 человек.