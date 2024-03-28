Арестованных по делу о теракте в «Крокусе» внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов четырех арестованных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом свидетельствуют данные на сайте службы.

Речь идет о 26-летнем Фарудини Шамсидине, 33-летнем Далерджоне Мирзоеве, 20-летнем Мухаммадсобире Файзове и 30-летнем Саидакрами Рачабализоде. Они все являются уроженцами Таджикистана.

Напомним, что теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта во время концерта «Пикник». В результате вооруженного нападения, последовавшим за ним пожара и взрывов погибло 143 человека. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что все четверо исполнителей теракта были найдены и задержаны, всего было арестовано 11 человек.