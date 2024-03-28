Выявлена мошенническая схема с рассылкой фишинговых писем студентам

Новая мошенническая схема с рассылкой фишинговых писем студентам и преподавателям выявлена в России. Как сообщили ТАСС в компании R-Vision, злоумышленники убеждают жертв поучаствовать в фейковых научных конференциях - и забирают средства, которые те вносят за публикацию работ. Однако это лишь простейший вариант схемы, предупреждают эксперты.

Наиболее простой выявленный вариант такой обманной схемы - создание мошенниками поддельных сайтов программ студконференций. Далее запускается фишинговая рассылка, после которой уже заинтересованной в участии жертве предлагается заплатить за публикацию материала на фейковом сайте. Обычно это стоит от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

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Обнаружена и более сложная схема - цель из числа студентов или преподавателей подготавливают с помощью "маленьких достижений" - так мошенники избавляются от недоверия жертвы. Снова заранее создается сайт-подделка, студенту отправляется именное реалистично оформленное письмо - но на этот раз участие в конференции и публикация работы бесплатна.

"Однако при дальнейшей коммуникации студентам предлагают дополнительные возможности за отдельную плату", - отметили в R-Vision. Это могут быть трансфер и оплата жилья на время конференции с потенциальным возвратом средств или дополнительное освещение научной работы. "Помимо потраченных денег, жертва рискует передать злоумышленнику личные данные, которые он может использовать для дальнейшего обогащения", - предупредили в компании.

Эксперт R-Vision Виктор Никуличев советует проверять, действительно ли организатором является научная организация. Если с жертвой связывается представитель организации, необходимо посмотреть его почтовый домен. "Также рекомендую проверять архив прошлых мероприятий. Если ранее эта конференция или конкурс не проводились, это может сигнализировать о действиях мошенников", - заключил представитель компании.