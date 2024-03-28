В США оценивают последствия обрушения моста в Балтиморе

Последствия обрушения моста в Балтиморе, где из-за инцидента работа морского порта временно парализована, оценивает Национальная федерация розничной торговли (NRF), чтобы выяснить, как это повлияет на цепочки поставок. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные, которые привели в NRF.

Ранее автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в штате Мэриленд рухнул после того, как в него врезалось судно. Губернатор Мэриленда и местные правоохранительные органы заявили, что пока нет никаких доказательств версии о запланированном теракте, вероятно, произошел несчастный случай. Министр транспорта США Пит Буттиджич сообщил, что в результате инцидента погибли шесть человек, еще один пострадал. Согласно последним данным полиции штата Мэриленд, на месте происшествия найдены два тела.

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«NRF в настоящее время оценивает влияние обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки на розничные цепочки поставок», — говорится в заявлении вице-президента федерации Джона Голда, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Ритейлеры в связи с неясностью по сроку открытия порта в Балтиморе приняли оценивать, как перенаправить грузы в иные порты Восточного побережья.