В ОНК Москвы опровергли данные о смерти подозреваемого в теракте в «Крокусе»

Сообщения о смерти кого-то из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» не соответствуют действительности, рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в соцсетях появились публикации о том, что двое террористов якобы скончались в СИЗО.

«На данный момент сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности. Могу лишь сказать, что они в разных учреждениях», — подчеркнул Мельников.

По его данным, преступников до конца жизни ждёт нахождение в «гробу» (камере размером 4-6 кв.м.), им будет разрешено передвигаться только в согнутом положении с руками за спиной, с ними будет запрещено контактировать.

По словам правозащитника, многие осужденные на пожизненное злоумышленники просят о скорой смерти. Он добавил, что после «колонии их ждёт захоронение в безымянной могиле, божий суд и вечные муки ада».

Мельников отметил, что выступает против смертной казни не потому, что пожизненное — это страшно, а в связи с тем, что исполнителю приговора придется «взять на себя грех».