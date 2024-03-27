В Москве мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением

В Новой Москве после разборок на улице молодого мужчину забрали в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Mk.ru».

По данным СМИ, инцидент произошел на улице Бианки в поселке Московский. После стрельбы с огнестрельным ранением в живот госпитализировали 28-летнего мужчину. Подробная информация о состоянии пострадавшего, а также других участников конфликта отсутствует.

Издание передает, что на месте ЧП работают правоохранительные органы: полицейские ищут гильзы и опрашивают очевидцев.