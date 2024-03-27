В Петербурге арестовали автора постов о теракте в "Крокусе" Николая Конашенка

Дзержинский суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО местного жителя Николая Конашенка, написавшего в соцсети скандальные комментарии о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент ТАСС.

"Суд избрал Конашенку меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 25 мая", - сообщили журналистам в аппарате суда по окончании заседания. Само оно прошло в закрытом режиме.

В ГСУ СК России по Санкт-Петербургу 27 марта сообщили о предъявлении Конашенку обвинения по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). По версии следствия, с 22 по 25 марта он опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие террористический акт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Скриншоты высказываний Конашенка были опубликованы в СМИ и вызвали широкий общественный резонанс.

Перед процессом журналистам разрешили задать обвиняемому несколько вопросов, и он сообщил, что сожалеет о некорректных формулировках, которые допустил в своих высказываниях.

"Я разместил их [посты], потому что был шокирован новостями о теракте, и выражал свою озабоченность тем, что теракт может принимать другие формы, более масштабные, на других площадках. Я жалею о том, что так сформулировал [свои мысли], потому что я не рассчитывал, что она [формулировка] вызовет ту реакцию, которую вызвала. И я искренне об этом сожалею", - сказал Конашенок.

В понедельник полицейские задержали фигуранта в аэропорту Пулково. По данным правоохранителей, он собирался покинуть Россию. На видеокадрах, распространенных пресс-службой петербургского ГУ МВД, задержанный 41-летний мужчина признался в том, что разместил в соцсети Facebook (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) "размышления" о теракте, и принес извинения за свои слова.

После задержания Конашенка доставили в 76-й отдел полиции, где составили на него протокол о мелком хулиганстве - по нему во вторник суд назначил нарушителю 14 суток административного ареста. Жена Конашенка - директор общественного пространства "Новая Голландия" Роксана Шатуновская - уволилась из-за высказываний мужа.