В Ростове-на-Дону задержаны вербовщики из экстремистской ячейки

Сотрудники региональных отделений ФСБ и ГУ МВД России задержали шесть человек, являющихся членами запрещенной экстремистской организации «Алля-Аят». В группировке они занимались вербовкой новых людей.

"Преступная деятельность экстремистской структуры координировалась из-за рубежа, и туда же выводились финансовые потоки. Установлены главарь ячейки и пятеро активных членов, которые проводили агрессивную вербовочную политику среди жителей. Они задержаны", - сказал собеседник агентства. ТАСС

В 2019 году Самарский областной суд по иску прокуратуры признал экстремистской религиозную группу «Алля-Аят», которая лечила тяжелобольных людей солнцем и чаем. В результате такого «лечения» погибли несколько человек. Деловая газета "Взгляд"