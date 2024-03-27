Замглавы российской таможни потребовали арестовать

В Басманном суде Москвы зарегистрировали ходатайство следственных органов на арест заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Елены Ягодкиной. Она обвиняется в превышении должностных полномочий. Такие данные следуют из картотеки суда.

«Ягодкиной вменяется превышение должностных полномочий», — передает «Интерфакс» информацию из картотеки суда.

Также у женщины был проведен обыск, после этого ее отправили на допрос.

Ягодкину задержали 26 марта в Москве. Согласно СМИ, она подозревается в ряде коррупционных преступлений. Они связаны с вопросами определения товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин. На данный момент ей присуждают превышение должностных полномочий с применением насилия, передает «Национальная служба новостей».