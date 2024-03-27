ТАСС: «сотрудник ФСБ» из «Крокус Сити Холла» оказался строителем

Один из присутствовавших в «Крокус Сити Холле» во время теракта посетителей, которого ряд украинских изданий и Telegram-каналов представил как сотрудника спецслужб, оказался строителем. По словам мужчины, которые приводит ТАСС, он пришел на концерт вместе с дочерью.

Меня зовут Алексей и никакого отношения к ФСБ или какой-то силовой структуре я не имею. Работаю в строительной фирме, — рассказал он.

Мужчина добавил, что их места на концерте располагались на балконе. Ранее украинские Telegram-каналы распространили публикации о том, что в концертном зале находился сотрудник спецслужб. Также приводились фотографии нескольких зрителей на верхних рядах, которые спокойно сидели на своих местах, когда началась стрельба. В их числе оказалось и фото с Алексеем, которого приняли за сотрудника ФСБ.

Комментируя эти сведения, собеседник агентства назвал их «чушью». Действия распространителей он расценил как «подлые и наглые». Он пояснил, что когда началась стрельба не все понимали, что происходит.