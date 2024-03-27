Прокурор запросил 8,5 года для участницы Pussy Riot по делу о фейках о ВС

Прокурор запросил 8,5 года для участницы Pussy Riot Штейн по делу о фейках о ВС
Гособвинение запросило 8,5 года колонии для участницы Pussy Riot Людмилы (Люси) Штейн по делу о фейках о Вооружённых силах России.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.
«Гособвинитель в прениях сторон запросил для Штейн наказание в виде 8,5 года колонии общего режима», — говорится в сообщении.
7 ноября 2023 года Московский суд заочно арестовал Штейн по делу о фейках о Вооружённых силах России.
Она объявлена в международный розыск.