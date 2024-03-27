Прокурор запросил 8,5 года для участницы Pussy Riot по делу о фейках о ВС

Гособвинение запросило 8,5 года колонии для участницы Pussy Riot Людмилы (Люси) Штейн по делу о фейках о Вооружённых силах России.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.

«Гособвинитель в прениях сторон запросил для Штейн наказание в виде 8,5 года колонии общего режима», — говорится в сообщении.

7 ноября 2023 года Московский суд заочно арестовал Штейн по делу о фейках о Вооружённых силах России.

Она объявлена в международный розыск.