Никита Кологривый вышел на свободу после ареста в Новосибирске

Актер Никита Кологривый, устроивший дебош в одном из ресторанов Новосибирска, вышел из спецприемника после семи дней ареста, сообщают РИА Новости.

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Напомним, 21 марта, Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел материалы административного дела в отношении Кологривого по статье о мелком хулиганстве и назначил наказание в виде семи суток ареста.

В ночь на 19 марта артист с друзьями посетил одно из заведений. Под воздействием алкоголя стал приставать к официантке, а когда она стала сопротивляться, укусил. После этого он ударил кого-то из сотрудников, громко выражался нецензурной бранью, крушил предметы интерьера, снял майку. Полиция задержала его 20 марта. Свое поведение актер объяснил накопившейся усталостью. Он также попросил прощения у сотрудников бара и отдельно у пострадавшей официантки.