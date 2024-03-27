Автор скандальных постов о теракте в «Крокусе» обвинен в оправдании терроризма

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении автора скандальных постов о теракте в «Крокус Сити Холле» Николая Конашенка по статье о публичном оправдании терроризма. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

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В ведомстве отметили, что 41-летнему индивидуальному предпринимателю Николаю Конашенку предъявлено обвинение по ч.2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма). Следствие считает, что он разместил комментарии с оправданием теракта в «Крокус Сити Холле».

«Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта во время концерта группы «Пикник». В результате вооруженного нападения, взрывов и последовавшего за ними пожара погибло 139 человек, свыше 180 пострадали.

После теракта Конашенок, являющийся мужем экс-гендиректора пространства «Новая Голландия», написал в соцсетях, что террористы выбрали не ту площадку и мыслили «мелковато». После своего поста он попытался уехать в Армению, был задержан в аэропорту Пулково и арестован на 14 суток за мелкое хулиганство.

Жена Конашенка Роксана Шатуновская, руководившая проектом «Новая Голландия», осудила высказывания мужа и ушла со своего поста.